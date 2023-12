Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Loitsche/Magdeburg. - „Ich möchte leuchtende Kinderaugen sehen“, sagt Dietmar Neubauer. Dafür baut er in seiner heimischen Werkstatt in Loitsche Weihnachtsdörfer, Eulen oder Wichtel aus Holz. Die verkauft er auf Märkten und das Geld spendet er an Kinder, die nicht immer fröhlich sein können. Im Kinderhospiz musste er auf leuchtende Kinderaugen jedoch verzichten.