Dank Handy und Smartphone sind öffentliche Telefone längst außer Mode. Nun werden die letzten Exemplare in Magdeburg abgebaut. Zum Abschied sind Leser-Erinnerungen gefragt.

In Magdeburg werden die letzten öffentlichen Telefone abgebaut.

Magdeburg - Mit dem Abbau der vier letzten öffentlichen Fernsprecher geht auch in Magdeburg eine Ära zu Ende. Abgeschaltet wurden die Telefonsäulen bereits 2023 durch die Deutsche Telekom. Weil der Abbau an den einzelnen Standorten so aufwendig ist, hat er sich bundesweit bis jetzt hingezogen.