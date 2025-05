Abgebrochener CSD in Schönebeck: Moderator zeigt Stadt und Landkreis an

Jörgen Heiser (r.) moderierte den Christopher Street Day (CSD) in Schönebeck, der vorzeitig beendet worden war. Nur leitet Heiser rechtliche Schritte gegen Behörden der Stadt Schönebeck und des Salzlandkreises ein.

Schönebeck. - Der Trubel rund um den abgebrochenen Christoper Street Day (CSD) in Schönebeck dauert an – und weitet sich nun auf die Justiz aus. So hat Jörgen Heiser, der den CSD unter der Künstlerpersönlichkeit „Schwester Rosa-la-ola Grande“ als Moderator begleitete, Strafanzeigen gestellt und Fachaufsichtsbeschwerden eingereicht.