Stundenlanges Warten für einen neuen Ausweis? In Magdeburg Alltag. Jetzt soll moderne Technik helfen: Die Stadt prüft Self-Service-Terminals – doch bis zur Umsetzung dauert es noch.

Endlich weniger warten: Bürgerservice in Magdeburg soll digitaler werden

Vor dem Bürgerbüro Mitte an der Leiterstraße in Magdeburg bilden sich oft Warteschlangen.

Magdeburg. - Lange Warteschlangen, kaum freie Termine, aber der Pass läuft ab: Wer sich in Magdeburg ummelden, einen neuen Personalausweis beantragen oder abholen möchte, muss vor allem eines haben: Geduld. Die Stadt arbeitet aber aktuell daran, dass sich die Situation verbessert.