weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Personalausweis, Ummeldung, Reisepass: Endlich weniger warten: Bürgerservice in Magdeburg soll digitaler werden

Personalausweis, Ummeldung, Reisepass Endlich weniger warten: Bürgerservice in Magdeburg soll digitaler werden

Stundenlanges Warten für einen neuen Ausweis? In Magdeburg Alltag. Jetzt soll moderne Technik helfen: Die Stadt prüft Self-Service-Terminals – doch bis zur Umsetzung dauert es noch.

Von Sabine Lindenau 25.10.2025, 07:00
Vor dem Bürgerbüro Mitte an der Leiterstraße in Magdeburg bilden sich oft Warteschlangen.
Vor dem Bürgerbüro Mitte an der Leiterstraße in Magdeburg bilden sich oft Warteschlangen. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Lange Warteschlangen, kaum freie Termine, aber der Pass läuft ab: Wer sich in Magdeburg ummelden, einen neuen Personalausweis beantragen oder abholen möchte, muss vor allem eines haben: Geduld. Die Stadt arbeitet aber aktuell daran, dass sich die Situation verbessert.