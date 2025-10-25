Personalausweis, Ummeldung, Reisepass Endlich weniger warten: Bürgerservice in Magdeburg soll digitaler werden
Stundenlanges Warten für einen neuen Ausweis? In Magdeburg Alltag. Jetzt soll moderne Technik helfen: Die Stadt prüft Self-Service-Terminals – doch bis zur Umsetzung dauert es noch.
Magdeburg. - Lange Warteschlangen, kaum freie Termine, aber der Pass läuft ab: Wer sich in Magdeburg ummelden, einen neuen Personalausweis beantragen oder abholen möchte, muss vor allem eines haben: Geduld. Die Stadt arbeitet aber aktuell daran, dass sich die Situation verbessert.