Umleitung für gesperrte Ringbrücke Engpass am Magdeburger Busbahnhof: Autospur für Radfahrer und Fußgänger frei?

Die Umleitung für die gesperrte Ringbrücke am Damschkeplatz in Magdeburg ist für Fußgänger und Radfahrer eine Erleichterung. Doch es gibt auch Kritik an einem gefährlichen Engpass.