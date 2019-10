In Magdeburg waren Betrüger wieder mit einem Enkeltrick erfolgreich. Die Polizei hat Tipps zur Prävention zusammengestellt. Symbolfoto: Leonie Peschke

Erfolgreicher Enkeltrick: In Magdeburg ist ein 78-jähriger Mann Opfer eines Betrugs geworden. Die Täter erbeuteten mehrere Tausend Euro.

Magdeburg l Mir kann das nicht passieren, denken viele ältere Menschen. Doch sobald es um einen vermeintlichen Enkel geht, haben es die Täter bei ihnen leicht. So auch wieder am 24. Oktober 2019 in Magdeburg, als Unbekannte mit einem klassischen Enkeltrick mehrere Tausend Euro erbeuteten.

Ein 78-jähriger Mann erhielt von einem Unbekannten einen Anruf. Der Mann gab sich als Mitarbeiter eines Autohauses aus und erzählte, dass sein Enkel Geld für den Kauf eines Wagens benötige. Der Anrufer war so überzeugend, dass der Mann einen unteren fünfstelligen Betrag bei seiner Bank abholte und das Geld einem "Kurier" übergab.

Die Polizei warnt eindringlich davor, fremden Menschen Geld zu überlassen. Da gerade ältere Menschen im fokus dieser Täter stehen, sollten Angehörige präventiv auf ihre Mitmenschen einwirken.

Die Tipps der Polizei: