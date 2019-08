Ein Mann hat sich in Magdeburg gegenüber einer Seniorin als Schwager ausgegeben. Er erbeutete mit dem Trick 21.500 Euro.

Magdeburg l Ein Unbekannter hat in Magdeburg mit dem sogenannten Enkeltrick 21.500 Euro erbeutet. Der Mann hatte am 16. August 2019 gegen 11.45 Uhr in Magdeburg-Reform eine 81-jährige Frau mit den Worten „Na, erkennst du mich nicht?" angesprochen. Die Geschädigte glaubte, ihren Schwager erkannt zu haben und fragte „Bist du es Frank?".

Der Täter bat die Geschädigte um 21.500 Euro bezüglich eines Autokaufs. Die Geschädigte willigte ein und hob das Geld in der Sparkasse ab. Gegen 14 Uhr erschien nach Polizeiangaben eine unbekannte Frau türkischen Aussehens an ihrer Wohnanschrift, der sie das Geld übergab. Als die Geschädigte später einem Angehörigen den Sachverhalt mitteilte, wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt.