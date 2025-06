Magdeburg. - In der Nacht vom Mittwoch, 11. Juni 2025, auf Donnerstag ist am Magdeburger Nachthimmel der Erdbeermond zu sehen. Doch was passiert dort genau und worauf muss geachtet werden?

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass der Erdbeermond seinen Namen wegen der rötlichen Färbung erhalten hat. Tatsächlich ist „Erdbeermond“ eine alte volkstümliche Bezeichnung für den Juni-Vollmond, die sich auf die Erntezeit für Erdbeeren bezieht.

Rötlicher Mond über Magdeburg: Ursachen für das Phänomen

Dass der Mond zu dieser Zeit mit einem roten Schimmer am Himmel erscheint, hat andere Gründe: „Die Färbung kann durch Partikel in der Luft verursacht werden, etwa durch Waldbrände oder Wüstenstaub“, erklärt Marcus Bonitz, Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg.

Ein weiterer Grund für die Färbung ist die Position des Mondes: Je tiefer er am Horizont steht, desto mehr wird sein Licht in der Atmosphäre gestreut. Dabei verschwinden vor allem die blauen Lichtanteile, sodass der Mond rötlich erscheint.

Wie man den Erdbeermond am besten beobachten kann

Kurz nach dem Mondaufgang kann man das Spektakel am besten beobachten, so Bonitz. In Magdeburg ist das am Mittwoch, 11. Juni 2025, um 22:36 Uhr. Richtung Südosten hat man die beste Sicht, „vorausgesetzt, der Himmel ist klar“, erklärt er.

Zu beachten gibt es – wie etwa bei einer Sonnenfinsternis – nichts Besonderes. „Man braucht nur freie Sicht auf den Horizont. Aber das Wetter sieht aus, als würde es mitspielen“, sagt Bonitz optimistisch.