Magdeburg/wm. - Mehr als 242.900 Menschen leben in der Landeshauptstadt. Was verbindet die Einwohner mit Magdeburg? Was man an seiner Stadt besonders gerne mag, das kann vermutlich jeder recht schnell aufzählen. Aber wenn man nur drei Begriffe hat – für welche würde man sich dann entscheiden? Dieser Frage ist die Volksstimme nachgegangen und hat die Leser dazu aufgerufen, Magdeburg in drei Worten zu beschreiben.

Volksstimme-Umfrage zu Magdeburg: FCM und SCM fehlen in der Liste

Insgesamt haben 412 Menschen ihre Eindrücke und Assoziationen geteilt. Da jeder Teilnehmer bis zu drei Begriffe einreichen konnte, ergab dies insgesamt 1.236 Stimmen. Nun stehen die Ergebnisse fest.

Die Vielfalt der eingereichten Begriffe spiegelt die unterschiedlichen Perspektiven und Eindrücke wider, die die Menschen mit Magdeburg verbinden. Am häufigsten genannt wurden die Elbe (126 Stimmen), der Dom (124 Stimmen) und Heimat (81 Stimmen).

Was verbinden Sie mit Magdeburg? Elbe, Dom, Heimat, Wandel, ein bestimmtes Gefühl – oder etwas ganz anderes? Grafik: Mitteldeutsche Redaktionsmanagement GmbH/Kroschel

Auch wenn in der Umfrage der Begriff Sport (61 Stimmen) genannt wurde, auffallend ist doch, dass die beiden erfolgreichsten Sportvereine Magdeburgs, 1. FC Magdeburg und SC Magdeburg, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind, nicht genannt wurden.

Der FCM und SCM haben große Auswirkungen auf das Gastgewerbe und das Image von Magdeburg. Wie groß die Effekte von FCM und SCM finanziell auf die Stadt sind, hat eine Studie im Auftrag der Vereine untersucht. Das Ergebnis: Insgesamt generieren die beiden Sportvereine in der Stadt etwa 104 Millionen Euro pro Saison.

Immer mehr Touristen besuchen Magdeburg

Die Attraktivität von Magdeburg für Touristen werde durch die Vielfalt der Sehenswürdigkeiten, das reichhaltige kulturelle Angebot und die sportlichen Erfolge von FCM und SCM gefördert. Darauf verweist auch die Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus 2023“, die Ende 2024 veröffentlicht wurde. Sie belegt die wachsende wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus für Magdeburg, wobei vor allem das Gastgewerbe und der Einzelhandel von den Mehreinnahmen profitieren.

Lesen Sie auch: Neues Hotel für den Stadtpark in Magdeburg

Magdeburg zieht mit Elbe, Dom, Hundertwasserhaus und Co. immer mehr Touristen an und verbesserte die Zahl der Gästeankünfte im zurückliegenden Jahr abermals. Nach dem Rekordjahr 2023 konnten die touristischen Ankünfte noch einmal steigen. Trotz des weiteren Anstiegs der Gästezahlen in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr auf 449.202 Ankünfte mit 784.067 Übernachtungen gibt es auch einen negativen Trend zu vermelden. Wermutstropfen in der insgesamt überwiegend erfolgreichen Magdeburger Bilanz: Es kamen weniger Gäste aus dem Ausland nach Magdeburg. Das teilte die städtische Tourismusgesellschaft MMKT auf Basis von Daten des Statistischen Landesamtes mit.

Lesen Sie auch: Immer gut informiert mit dem kostenlosen Newsletter der Magdeburger Volksstimme.

Und ein Besuchermagnet ist der Dom, er zieht jedes Jahr Tausende Besucher an. Dennoch verbindet die Mehrheit die Volksstimme-Leser bei unserer Umfrage die Elbe mit Magdeburg. Der Fluss schlängelt sich malerisch durch die Stadt und bietet mit seinen Ufern zahlreiche Erholungsmöglichkeiten. Zudem ist die Elbe eine historische Handelsroute, die Magdeburg einst zu einer wichtigen Handelsstadt machte.