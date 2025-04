Die Feuerwehr in Magdeburg musste am Mittwochnachmittag ausrücken. Eine Gartenlaube nahe des Stadtparks hatte Feuer gefangen.

Magdeburg - Am Mittwochnachmittag, 16. April 2025, kam es in Magdeburg zu einem Feuerwehreinsatz. In der Straße „Kleiner Stadtmarsch“ im Stadtteil Werder stand eine Gartenlaube in Flammen.

Wie die Leitstelle mitteilt, wurde die Feuerwache um 15.23 Uhr alarmiert. Insgesamt 14 Einsatzkräfte rückten gemeinsam mit einem Rettungswagen aus. Vor Ort fanden sie eine verlassene Laube vor, die bereits komplett Feuer gefangen hatte.

Eine Gartenlaube am Kleinen Stadtmarsch hatte am Mittwochnachmittag gebrannt. Foto: Romy Bergmann

Nach jetzigem Erkenntnisstand hatte offenbar Gerümpel im Inneren der Laube gebrannt. Die Flammen griffen auf das Pappdach über und sorgten für eine deutlich sichtbare Rauchwolke. Die Feuerwehr konnte den Vollbrand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.

Ein Blick in die ausgebrannte Laube am Kleinen Stadtmarsch. Foto: Romy Bergmann

Zur Brandursache gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die Polizei ermittelt. Auffällig sei jedoch, dass es in der verlassenen Gartenanlage in den vergangenen Wochen bereits mehrfach gebrannt hat, heißt es von den zuständigen Beamten. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.