Menschen mit und ohne Handicap waren am 23. September 2023 in Magdeburg zum gemeinsamen Ausflug ins Grüne eingeladen. Die privat organisierte Tour kam gut an, und im nächsten Jahr soll es ein Wiedersehen geben.

Magdeburg - Wandern auf zwei gesunden Beinen – das ist nicht jedem vergönnt. Und doch ist ein tolles gemeinsames Wandererlebnis möglich.

Den Beweis traten am Samstag (23. September 2023) mehrere Dutzend Teilnehmer der ersten Wandertour für Menschen mit und ohne Handicap in Magdeburg an. Privatmann Marcel Krohn hatte sie organisiert. Und auch, wenn er sich zum Auftakt der neuen Reihe vielleicht den ein oder anderen Teilnehmer mehr gewünscht hätte: Krohn und seine fleißigen Helfer blickten in fröhliche und dankbare Gesichter.

So wie bei Dieter Lange, der mit seinem Krankenfahrzeug Krause Piccolo (Baujahr '69) gekommen war und die Blicke auf sich zog. „Ich bin ein alter Hase in Sachen Behinderung“, sagte er mit einer Leichtigkeit, die er sich selbst anerzogen hat, denn Dieter Lange lebt mit seiner Gehbehinderung, solange er denken kann. Schon mit einem Jahr erkrankte er an Kinderlähmung.

Dieter Lange war mit seinem Krankenfahrzeug, Baujahr 1969, bei der Premierenveranstaltung in Magdeburg dabei. Foto: Jana Heute

Er freue sich sehr über diese Veranstaltung, betonte er, denn die Vereinzelung sei heutzutage zu groß und das treffe besonders auch Menschen mit Behinderung. Außerdem fehlten solche Veranstaltungen.

Schritt für Schritt für mehr Miteinander

Die Wanderung durch den grünen Herrenkrugpark und an der Elbe entlang Richtung Lostau, bei der auch Magdeburgs Behindertenbeauftragte Tanja Pasewald mitmachte, sandte deshalb eine wertvolle Botschaft aus – Schritt für Schritt für mehr Akzeptanz und Miteinander.

Und nächstes Jahr gibt es ein Wiedersehen beim gemeinsamen Wandern, verspricht Marcel Krohn.