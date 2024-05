Warum unter Schwalben, Mauerseglern und Co. eine wachsende Wohnungsnot herrscht. Was Magdeburger für den Erhalt wichtiger Nistplätze sowie Quartiere der Gebäudebrüter tun können.

Die Nabu-Ehrenamtlichen Grit und Jonas Liebelt sowie Helga Pickert (v. l.) haben den Brutmonitor für Magdeburg gestartet und rufen Elbestädter zum Mitmachen auf. Die Projektleitung liegt in den Händen von Grit und Jonas Liebelt.

Magdeburg. - Im südlichen Turm der Sudenburger Ambrosiuskirche sind sie immer willkommen – schon seit Jahren brüten hier Turmfalken. Gerade erst sind wieder Küken der streng geschützten Greifvogelart geschlüpft, wie die Volksstimme berichtete. Die Turmbläser kümmern sich um sie, reinigen nach Abflug der Vögel den Nistplatz, decken ihn neu ein. Doch so gut haben es längst nicht alle gebäudebrütenden Vögel und Fledermäuse in der Stadt. Im Gegenteil. Es herrscht zunehmende Wohnungsnot bei Schwalben, Mauerseglern und Co., nachdem durch Abriss, Umbau oder energetische Sanierung von Häusern immer mehr Nester und Quartiere verloren gehen.

Viele Elbestädter gewinnen

Das passiert längst nicht immer in böser Absicht, sagt Grit Liebelt vom Naturschutzbund (Nabu) in Magdeburg. Die Mauersegler etwa nutzen manchmal nur einen Spalt oder Löcher im Mauerwerk.

Bei Umbauten oder Fassadensanierung zum Beispiel werden diese wichtigen Nischen oft geschlossen. Lebensraum für die kleinen siedlungstreuen Tiere geht verloren, obwohl er oft auch mit einfachen Mitteln gerettet werden könnte. „Wir möchten die Menschen für diese faszinierenden Mitbewohner unserer Stadt sensibilisieren und ihnen helfen“, sagt Grit Liebelt. Die 28-Jährige hofft, dass sie gemeinsam mit ihren Mitstreitern viele Magdeburger dafür gewinnen kann.

Standorttreue Gesellen

Eine dieser Unterstützerinnen ist Helga Pickert vom Nabu. Sie setzt sich schon seit vielen Jahren für den Schutz von Schwalben und Mauerseglern in Magdeburg ein und verfolgte die Idee, ein Projekt für die ganze Stadt anzustoßen. Die jungen Eheleute Grit und Jonas Liebelt vom Nabu haben sich von ihr anstecken lassen und sich der Sache angenommen.

Das Paar hat ein Projekt ins Rollen gebracht, wie Grit Liebelt nun berichtet. Ergebnis ist der Brutmonitor, der seit kurzem mit einer eigenen Internetseite online gegangen ist. Die frühesten Daten im Brutmonitor stammen bereits aus dem Jahr 2005.

Der Grauschnäpper baut Nester in Baumhöhlen, Astgabeln, Mauerlöchern oder gern auch in Nistkästen. Foto: Oscar Klose Foto: Oscar Klose

Schon damals habe der Nabu ein Vorgängerprojekt zur Kartierung von Schwalben und Mauerseglern in Magdeburg initiiert, berichtet Liebelt weiter. Da diese Vögel jedes Jahr zu ihren Nestern zurückkehren, seien die Standorte auch heute noch aktuell. Mit dem neuen Brutmonitor liegen sie erstmals digital vor – „ganz zur Freude des Umweltamtes“, wie Grit Liebelt sagt.

Kooperation mit Umweltamt

Das Amt werde über die Standorte, die über den Brutmonitor online gemeldet werden, informiert. „Damit helfen wir der Naturschutzbehörde, den gesetzlichen Artenschutz durchzusetzen“, so Liebelt weiter. Seien Nester und Fledermausquartiere bekannt, könnten bei anstehenden Bau- oder Sanierungsarbeiten Regelungen zum Schutz der Arten getroffen werden. „Das sind meist Bauzeitenregelungen und Ausgleichsmaßnahmen wie Nistkästen, die angebracht werden müssen.“ Das Amt erhalte für den Abgleich lediglich Informationen über die Standorte und welche Art gesichtet wurde, nicht aber über den Meldenden, stellt Grit Liebelt auch mit Blick auf den Datenschutz klar.

Man wolle mit dem Brutmonitor nun ein Mitmachprojekt für alle Magdeburger anschieben, die die Datenbank mit füttern helfen. Über ein Meldeformular auf der Website könnten ganz einfach Nistplätze oder Fledermausquartiere gemeldet werden, die bekannt seien. „Etwa, weil am eigenen Haus oder bei den Nachbarn Vögel brüten oder weil man beim Sonntagsspaziergang ein Nest entdeckt hat“, erläutert Naturfreundin Liebelt das Ansinnen.

Der Brutmonitor stelle zudem viele spannende Hintergrundinformationen und faszinierende Einblicke in die Welt der Gebäudebrüter und Fledermäuse bereit. Auf der Internetseite ist unter anderem eine interaktive Karte zu finden, die anzeigt, in welchen Stadtteilen wie viele Nester und Quartiere bereits gemeldet wurden.

Rauchschwalben ernähren sich hauptsächlich von Fliegen, Mücken oder Spinnen. Foto: Fettyimages_sabanuluca

Hintergrundinformationen erklären, welchen Wert Gebäude als Lebensraum generell haben und wie dieser Lebensraum bewahrt werden kann. „Auf der Seite gibt es Artenporträts von 20 Vogel- und 15 Fledermausarten, die mit dem Projekt geschützt werden - mit Vogelstimmen und fantastischen Fotos, die Einblicke in die Tierwelt erlauben. Wir haben uns damit viel Arbeit gemacht, weil wir die Magdeburger mit unserer Faszination für diese Tiere anstecken wollen“, führt Grit Liebelt aus.

Brutmonitor „füttern“

Aber könnte es nicht Hauseigentümer abschrecken, Nester und Quartiere zu melden, wenn das Umweltamt davon auch Kenntnis erhält? Womöglich lästige Auflagen erteilt? Nabu-Mitstreiterin Grit Liebelt findet das nicht. Es gebe inzwischen „tolle, praktikable Lösungen“, wie sie sagt, etwa Nistsysteme für Dämmungen oder denkmalgeschützte Elemente. Kotbrettchen unter Nestern helfen, die Fassaden zu schonen. Am Ende sei der Artenschutz gesetzlich vorgeschrieben. „Der Brutmonitor hilft, Schwalben, Mauersegler und Co. zu schützen“, betont sie. Denn es sei „ein tolles Gefühl zu wissen, dass man anderen Lebewesen etwas Gutes getan hat“, ist sie überzeugt.

Artenvielfalt käme letztlich auch den Menschen zugute und die Fürsorge fange bei kleinen Nisthilfen auf dem eigenen Grundstück an, findet die 28-Jährige. Infos zum Thema gibt es ebenfalls auf der neuen Website, zu Speziallösungen berate zudem das Umweltamt Hausbesitzer. Wichtig sei, sich frühzeitig zu kümmern, ergänzt Liebelt.

Zurück nach Sudenburg. Für den südlichen Stadtteil verzeichnet der Brutmonitor zehn Nistplätze von Turmfalken. Ob Falke, Meise oder Weißstorch: Ab sofort können Magdeburger den neuen Brutmonitor mit Informationen füttern.