In rasantem Tempo sollen sich Schnellboote am Petriförder in Magdeburg messen. Wann das Rennen stattfindet und was sonst noch passiert.

Neben einem Wettrennen ferngesteuerter RC Speedboote werden beim Elbefest am Sonntag am Petriförder auch bemannte Speedboote in einem Showrennen zu erleben sein.

Magdeburg - Sie donnern pfeilschnell übers Wasser – in Miniaturformat und auch als graziler Einsitzer. Ferngesteuerte 27-Kubikzentimeter-Speedboote werden am Sonntag beim Elbefest am Petriförder an den Start gehen. Erstmals wird der „ElbeCup“ ausgelobt. Auf einem mit Bojen gesteckten Parcours wird auf dem Fluss in zwei Wettkampfläufen der Speedbootsieger ermittelt.

Auf den Gewinner tippen

Die Besucher können vorab die teilnehmenden Boote am Petriförder besichtigen und auf einer Teilnahmekarte ihren Tipp abgeben, welches Boot womöglich gewinnen wird. Wer auf das richtige Speedboot gesetzt hat, bekommt die Chance auf einen der drei Hauptpreise für die Wohnungseinrichtung: Gutscheine im Wert von 500, 300 und 200 Euro.

Zu den weiteren Höhepunkten gehören auch spektakuläre Showrennen bemannter 1.000-Kubikzentimeter-Speedboote.

Das Elbefest, zu dem die MWG-Wohnungsgenossenschaft anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens einlädt, wartet zudem mit zahlreichen weiteren Programmpunkten auf. So feiert unter anderem eine „Zeitmaschine“ mit virtuellen Reisen in eine Wohnung von 1893 und in eine Wohnung in der Zukunft in 2094 Premiere. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zeigt Rettungsübungen für den Fall, dass Frau oder Mann „über Bord“ gehen.

Das Ausflugsschiff „MS Sachsen-Anhalt“ wird als Hauptbühne umfunktioniert, auf der Moderator Holger Tapper das Kommando hat. Live mit dabei sind die Band „Brazzo Brazzone“, die Magdeburger Gospel-Connection und der Kinder- und Jugendchor NIKA. Die Familienbühne auf dem Petriförder entern weitere Akteure. So das OK-Liveensemble, der Varieté- und Straßenkünstler „DJuggledy“ sowie das Kindermusical „Susi & Tino und der einsame Hund“.

Das Magdeburger Elbefest findet am 5. Mai 2024 in der Zeit von 11 bis 18 Uhr am Petriförder statt.