In Magdeburg ist ein Betrunkener in eine Tankstelle gegangen und hat zwei Flaschen Likör gestohlen. Symbolfloto: Anja Guse

Gleich zweimal hat sich ein Betrunkener am Sonntag in einer Magdeburger Tankstelle am Schnapsregal bedient - ohne zu bezahlen.

Magdeburg (vs) l Wie die Magdeburger Polizei berichtet, war der 46-jährige Magdeburger am Sonntag zweimal in eine Tankstelle in Magdeburg-Buckau gegangen, hatte sich dort Likör aus dem Regal genommen, aber die Ware nicht bezahlt. Der Mann war zunächst am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle gekommen. Er nahm sich und eine Flasche Likör und verließ ohne zu bezahlen das Tankstellengelände. Etwa zwei Stunden später begab sich der 46-Jährige dann erneut in die Tankstelle, trat gegenüber der Mitarbeiterin aggressiv auf, nahm eine Flasche Likör aus der Auslage und leerte diese. Geld zum Bezahlen hatte der Mann nicht dabei. Verdächtiger schläft ein Im Anschluss schlief der Magdeburger im Bereich der Tankstelle ein und wurde aufgrund seiner Alkoholisierung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

