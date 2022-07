„Espitas“ kommt: Baustart für mexikanisches Restaurant in Magdeburg

Magdeburg - Baustart an der Albert-Vater-Straße in Magdeburg: In unmittelbarer Nachbarschaft des Baudezernats haben vor wenigen Tagen die ersten Arbeiten für die neue Filiale der Restaurantkette „Espitas“ begonnen. Diese hatte im vergangenen Jahr in einer Ausschreibung der Stadt den Zuschlag für das ehemalige Garagengrundstück an der B1 bekommen.