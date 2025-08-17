Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnte sich der SV Merseburg 99 vor 37 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz freuen.

Merseburg/MTU. Die 37 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen die Gäste aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Hendryk Kersten (SV Merseburg 99) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Merseburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Ismail Alsaleh der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

SV Merseburg 99 baut Vorsprung auf 2:0 aus – 74. Minute

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Alsaleh (Merseburg) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 gingen die Merseburger als Sieger vom Platz. Die Merseburger sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Herashchenko, Daoud (76. Hoffmann), Ryll, Bohm (72. Alsaleh), Geisler, Ahmad (63. Idrizovic), Alhussein Alramadan, Pietrzak, Rabe (72. Reci), Kersten (76. Meyer)

SG Döllnitz: Petzold – Voigt (63. Mehlhose), Lizon, Eckert, Ofiara, Trisch, Querfeld, Schumacher (80. Mauder), Bültermann, Seifert, Harmatha

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37