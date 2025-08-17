Eine deutliche Schlappe erlitt die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den Sportring Mücheln (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 3:8 (2:3).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die JSGer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tyler Hellfayer der Torschütze (3.).

Unentschieden. Die JSGer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Tim Luca Deckner versenkte den Ball in der 14. Spielminute noch einmal. So leicht ließen sich die Müchelner aber nicht unterkriegen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann schafften es die JSGer, die Dominanz der Müchelner nochmal herauszufordern. Deckner traf in Minute 81 zum dritten Mal. Eine echte Gefahr erwuchs den Müchelnern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Richter versenkte den Ball in der 87. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Richter den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr aufholen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Alhammoud (35. Alabud), Tobor, Deckner, Ahmetxhekaj, Abdullah, Ghriwati, Shoshaj, Ehsas, Ramo, Rashiti

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Büttner, Richter, Hellfayer, Kitze, Keiling (75. Bruckauf), Putzer, Kunze, Jaskula, Senderak, Heine (46. Ehret)

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20