Europride soll für bunte Parade mit bis zu 500.000 Besuchern in Magdeburg sorgen

Ein Bild vom Pride Walk in Amsterdam.

Magdeburg - Dass die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt 2025 nicht als Kulturhauptstadt in Europa auftreten wird, steht lange fest. Sie könnte aber dennoch von sich reden machen und sich als bunte und vielfältige Stadt präsentieren. Bis zu 500.000 Besucher könnten so in die Stadt geholt werden.