Am 16. Mai findet der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) in Wien statt. Doch zuerst steht der deutsche Vorentscheid an. Mit dabei ist auch die Magdeburger Singer-Songwriterin Laura Nahr.

Mit Laura Nahr will eine Sängerin aus Magdeburg auf die ganz große Bühne.

Magdeburg/DUR/dpa. - 173.000 Follower auf Instagram, 114.000 Follower auf TikTok sowie Millionen Aufrufe auf ihre Videos: In den sozialen Medien ist Laura Nahr längst keine Unbekannte mehr. Nun will die Magdeburgerin auf die große Bühne und tritt beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) an.

Laura Nahr: Mit "Wonderland" zum Eurovision Song Contest

"Es ist schon etwas beängstigend, darüber nachzudenken, was auf einen jetzt zukommt. Aber ich freue mich sehr", sagte Nahr. Ihren Musikstil beschreibt die Pop-Sängerin als "organisch", ihre Karriere als "selbstbestimmt". Die 25-Jährige ist eine von neun Teilnehmern, die Deutschland beim Finale in Wien am 16. Mai vertreten wollen.

Um dies zu schaffen, tritt Nahr mit ihrem Song "Wonderland" im ESC-Vorentscheid am 26. Februar in Berlin an. Übertragen wird die Veranstaltung im Ersten um 20.15 Uhr.

In ihrem ESC-Song verarbeitet Nahr die Themen Aufbruch, Überforderung, die Suche nach Orientierung und einem eigenen Platz in der Welt. Eine ihrer Konkurrentinnen beim Vorentscheid ist die Sängerin Sarah Engels, ehemalige Finalistin von „Deutschland sucht den Superstar“.

Magdeburgerin landete viralen Hit mit Cover-Song

Aufgewachsen ist Laura Nahr in Magdeburg. Bereits seit der zweiten Klasse macht sie Musik, spielt Gitarre, Schlagzeug, Saxophon und nahm in jungen Jahren Gesangsunterricht an einer Musikschule. Nach ihrem Bachelor in Buchhandel- und Verlagswirtschaft verschlug es die 25-Jährige nach London. Dort studiert sie Music Business (Musikwirtschaft), arbeitet aktuell im Marketing eines Musik-Start-ups.

2019 veröffentlichte sie mit "Connected" ihre Debütsingle. Der große Durchbruch folgte aber erst vor gut zwei Jahren. Im Februar 2024 coverte sie in einem Video auf Instagram den deutschen Song "Rosa Rugosa" von den Musikern 01099 und Blumengarten. Der Clip ging viral und sammelte in kürzester Zeit sechs Millionen Aufrufe.

Kurz darauf bekam Nahr Anfragen von Labels, unterschrieb am Ende bei einem Label aus Berlin. Seitdem pendelt die 25-Jährige zwischen London und Berlin.

Auch ihre Heimatstadt Magdeburg besuche sie regelmäßig. "Magdeburg ist für mich Kindheit, Familie", sagte Nahr im vergangenen Jahr im Volksstimme-Interview. Neben der Teilnahme am ESC-Vorentscheid plant die Sängerin für 2026 ihre erste eigene Tour. Am 10. April will sie dabei auch ein Konzert in Magdeburg spielen.

Das ist der Eurovision Song Contest

Beim 70. Eurovision Song Contest wollen sich 35 Länder musikalisch miteinander messen. Wien ist zum dritten Mal nach 1967 und 2015 Gastgeber der Musikshow. Der Gesangswettbewerb war nach dem Zweiten Weltkrieg zur Förderung der Völkerverständigung ins Leben gerufen worden.