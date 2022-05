Evangelische Sekundarschule Magdeburg stellt alten DDR-Bau auf den Kopf

Magdeburg - „Unsere Schule ist gar nicht wiederzuerkennen“, so die erste Reaktion einer Vielzahl der über 230 Schüler, die am 1. November 2021 nach der Zeit im Bauexil an der Agnetenstraße (Stadtteil Alte Neustadt) erstmals die Einrichtung an der Freien Straße (Stadtteil Leipziger Straße) betreten haben. Bei der Rückkehr in das in den 1980er Jahren als Plattenbau errichtete Schulhaus stellen Schüler, Lehrer und Mitarbeiter eine Vielzahl an Veränderungen fest, allen voran der Zugang, der nun über den ehemaligen Kellerbereich erfolgt.