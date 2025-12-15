Ein extremer Fall zwingt die Stadt Magdeburg zu drastischen Maßnahmen: Für die Intensivbetreuung eines einzelnen Jugendlichen müssen neun Stellen geschaffen werden. Mit gravierenden Folgen für andere Kinder.

Extremfall in Magdeburg: Stadt braucht neun Betreuer für einen Jugendlichen

Ein außergewöhnlich harter Fall: In Magdeburg braucht die Stadt neun Sozialpädagogen für die intensive Betreuung eines Jugendlichen. Dadurch fehlt Personal für andere Fälle. Die Jugendhilfe hat zu wenig Reserven.

Magdeburg. - Für die Betreuung eines einzelnen Jugendlichen muss die Stadt Magdeburg neun neue sozialpädagogische Stellen schaffen – ein ungewöhnlich großer Personalblock, der die Verwaltung spürbar an Grenzen bringt und erhebliche Folgen nach sich zieht.