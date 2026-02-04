In ihrem „Herzallerliebst“-Atelier in Domersleben in der Börde bietet Beatrice Noczynski kreative Stunden zwischen Workshop und Therapie. Hier finden Menschen allen Alters nicht nur Deko für jede Jahreszeit, sondern auch Raum zum Durchatmen. Ein Trend, für den Kunden hunderte Kilometer fahren.

Domersleben - Schon beim Betreten der kreativen Räume in Beatrice Noczynskis Haus in ihrem „Herzallerliebst“-Atelier duftet es nach Kräutern, Blumen und Entspannung. Und genau das ist es, was die Domersleberin mit ihren Kranzbindekursen schafft. „Diese Arbeit hat etwas Meditatives. Zuletzt hatte ich eine Teilnehmerin, die hinterher das erste Mal seit Langem durchgeschlafen hat“, sagt sie und lächelt. Ihre Kurse sind aber noch so viel mehr.