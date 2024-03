In Magdeburg hat sich ein Bündnis formiert, das die Integration von Fachkräften aus dem Ausland vorantreiben soll. Es ist landesweit aktiv.

Wie sich Unternehmen in Magdeburg für Fachkräfte aus dem Ausland fit machen

Unter anderem in der Fertigung werden Fachkräfte knapp.

Magdeburg. - Was ist vielen Unternehmen branchenübergreifend auch im Norden Sachsen-Anhalts gemein? Für sie ist schon jetzt oder in absehbarer Zeit die Besetzung von Stellen mit Fachkräften eine Herausforderung. Ein wichtiger Baustein, die Aufgabe zu meistern, ist die Einbindung von Fachkräften aus dem Ausland in die Betriebe. Schon Deutschland insgesamt hat es dabei im internationalen Ringen um die Spezialisten nicht einfach – Sachsen-Anhalt hat es angesichts mangelnder Bekanntheit gegenüber Metropolen wie Berlin, Hamburg und München, aber auch angesichts von Berichten über eine fehlende Willkommenskultur doppelt schwer.