Fahrplan-Auskunft und Ticketverkauf: So wichtig sind MVB-Häuschen

Dieses MVB-Häuschen an der Ecke Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg in Magdeburg ist auch sonnabends geöffnet. Das trifft nicht auf alle Standorte zu.

Magdeburg - Wer in Magdeburg mit Bus oder Straßenbahn fahren will, braucht nicht nur ein Ticket, sondern hin und wieder auch Informationen zum Liniennetz. Nicht jeder Fahrgast hat Zugang zum Internet oder findet dort die Antworten auf seine Fragen. Deshalb bieten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) an fünf Standorten in der Stadt den direkten Kontakt für Kunden aus Magdeburg und der Ferne an – ganz analog, und zu sehr verschiedenen Zeiten.