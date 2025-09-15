Aufgepasst: Gefahr im Straßenverkehr Wie Magdeburg Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern abmildern will
Fußgänger, Radfahrer, Autos – in Magdeburg prallen sie an Kreuzungen oft aufeinander. Neue Bodenmarkierungen sollen die Sicherheit erhöhen und die Orientierung im dichten Verkehr verbessern.
Aktualisiert: 15.09.2025, 13:02
Magdeburg. - In Magdeburg sind an zentralen Kreuzungen neue Fahrradpiktogramme auf den Wegen markiert worden. Dass die Markierungen auf die Bodenplatten gesprüht wurden, hat einen guten Grund.