Fußgänger, Radfahrer, Autos – in Magdeburg prallen sie an Kreuzungen oft aufeinander. Neue Bodenmarkierungen sollen die Sicherheit erhöhen und die Orientierung im dichten Verkehr verbessern.

Wie Magdeburg Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern abmildern will

In Magdeburg sorgen neue Fahrradpiktogramme an Kreuzungen für mehr Klarheit. Die Stadt will so Konflikte zwischen Radverkehr, Autos und Fußgängern entschärfen

Magdeburg. - In Magdeburg sind an zentralen Kreuzungen neue Fahrradpiktogramme auf den Wegen markiert worden. Dass die Markierungen auf die Bodenplatten gesprüht wurden, hat einen guten Grund.