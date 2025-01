Magdeburg - vs

Für die eine geplante Lärmschutzwand am Magdeburger Ring zwischen Wolmirstedter und Hundisburger Straße müssen i 34 Bäume sowie Sträucher und Wildwuchs weichen. Die Arbeiten sind Voraussetzung für die Baufreiheit und wurden vom Umweltamt genehmigt. Zudem wurden spätere Ersatzpflanzungen angeordnet. Aus Sicherheitsgründen steht auf dem Magdeburger Ring in Fahrtrichtung zur Autobahn 2 von Montag (13. Januar 2025) bis Freitag (17. Januar 2025) tagsüber nur eine Fahrspur zur Verfügung. Zudem ist am Mittwoch, 15. Januar 2025, wegen der Arbeiten die Ausfahrt zur Hundisburger Straße von 8 bis ca. 14 Uhr gesperrt.

Die geplante Lärmschutzwand an der Ostseite des Magdeburger Rings wird eine Länge von etwa 230 Metern haben. Sie ist Voraussetzung für den späteren Bau eines Wohnquartiers auf einer Brache an der Umfassungsstraße und damit in einem Fördergebiet des Programms „Stadtumbau Ost“. Zur Entwicklung, Wiedernutzbarmachung und Aufwertung des Quartiers wird über einen B-Plan die nachhaltige städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich gewährleistet.

Nach dem Ende der Bauarbeiten werden neue Grünflächen im rückwärtigen Bereich der Lärmschutzwand angelegt und mit Sträuchern bepflanzt. Zusätzlich sind am nördlichen Ende der Lärmschutzwand auf einer Länge von 16 Metern bepflanzbare Wandelemente vorgesehen.