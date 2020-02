Erneut haben Kriminelle einen Rentner in Magdeburg abgezockt. Die Polizei ermittelt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Kriminelle, die sich als Handwerker ausgaben, haben in Magdeburg einen 97-Jährigen um Tausende Euro betrogen.

Magdeburg (vs) l Wieder ist ein Rentner in Magdeburg Opfer von Betrügern geworden. Wie die Polizei mitteilte, gelang es Unbekannten, die sich als Handwerker ausgaben, einem 97-Jährigen einen vierstelligen Bargeldbetrag abzunehmen.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am 18. Februar 2020. Gegen 14 Uhr hatten drei Männer in zwei weißen Kleintransportern mit der Aufschrift „Dachreparaturen" (oder einer ähnlichen Aufschrift) an dem Haus des Magdeburgers geklingelt. Die Unbekannten erklärten, das Dach reparieren zu wollen und forderten hierfür einen vierstelligen Betrag.

Mit dem Schwindler zur Bank gegangen

Der 97-Jährige ging daraufhin mit einem der Schwindler zu einem Geldinstitut, hob den geforderten Betrag ab und übergab ihn an die Betrüger. Im Anschluss zogen die Männer ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gerade ältere Menschen stünden im Fokus der Täter, so eine Sprecherin der Behörde. Aus diesem Grund bitte die Polizei deren Angehörige, präventiv auf ihre Verwandten einzuwirken und sie auf derartige Betrugsmaschen aufmerksam zu machen.

Polizei sucht Zeugen

Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.