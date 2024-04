Baustellen, Durchfahrtsverbote, Schilderkuddelmuddel: Das Beispiel der Hallischen Straße in Magdeburg zeigt, dass auch Radfahrer täglich gefordert sind und doch gern mogeln. Was die Polizei unternimmt.

Magdeburg. - Einfahrt für Radfahrer in den Baustellenbereich verboten: Die Ausschilderung in der Hallischen Straße in Richtung Hasselbachplatz in Magdeburg ist deutlich. Dennoch ignorieren das Radfahrer gern, sparen sich die Umleitung. So reagiert die Polizei hier und an anderen Punkten.