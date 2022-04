FAM-Insolvenz: Beschäftigte aus Magdeburg demonstrieren vor Investor-Sitz in München

Ganz früh am Morgen sind Beschäftigte des Magdeburger Förderanlagenbauers FAM am Montag, 11. April 2022, vom Unternehmen aus nach München zum Sitz des ehemaligen Investors aufgebrochen.

Magdeburg/München - Für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze haben am Montag, 11. April 2022, Beschäftigte des insolventen Förderanlagenbauers FAM in München demonstriert. Eine Delegation samt Betriebsratsvertretern sowie Vertretern der IG Metall starteten am frühen Montagmorgen vom Firmensitz an der Sudenburger Wuhne aus zum Hauptsitz des einstigen Hauptinvestors, der Ceterum GmbH, in München.