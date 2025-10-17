Ausflugstipp für Familien und Klassen Faszination Mensch: Schlussspurt im Magdeburger Jahrtausendturm
Welche Geheimnisse verbergen sich im Inneren des Körpers? In Magdeburg tauchen Besucher spielerisch in komplexe Abläufe von Herzschlag, Gedanken oder Bewegung ein.
17.10.2025, 07:10
Magdeburg. - Nur noch bis zum 31. Oktober 2025 hat der Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark vor der Winterpause geöffnet - und damit lädt auch die Sonderschau „Faszination Mensch“ die Besucher nur noch wenige Tage ein, auf rund 300 Quadratmetern den eigenen Körper neu zu entdecken. Mehr als 30 interaktive Stationen eröffnen Einblicke in Anatomie, Sinne, Kreislauf, Zellen und Zukunftsfragen der Medizin.