Welche Geheimnisse verbergen sich im Inneren des Körpers? In Magdeburg tauchen Besucher spielerisch in komplexe Abläufe von Herzschlag, Gedanken oder Bewegung ein.

Von Martin Rieß 17.10.2025, 07:10
Der Mensch im Mittelpunkt – mit all seinen Wundern, Fähigkeiten und Rätseln. Die Sonderausstellung „Faszination Mensch“ im Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark eröffnet einen ebenso unterhaltsamen wie erkenntnisreichen Zugang zur Welt des menschlichen Körpers.
Magdeburg. - Nur noch bis zum 31. Oktober 2025 hat der Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark vor der Winterpause geöffnet - und damit lädt auch die Sonderschau „Faszination Mensch“ die Besucher nur noch wenige Tage ein, auf rund 300 Quadratmetern den eigenen Körper neu zu entdecken. Mehr als 30 interaktive Stationen eröffnen Einblicke in Anatomie, Sinne, Kreislauf, Zellen und Zukunftsfragen der Medizin.