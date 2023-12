Fans des 1. FC Magdeburg haben ein aufwendiges Wandbild am Eichplatz in Magdeburg-Ottersleben realisiert. Zuvor fanden sich dort illegale Schmierereien mit Bezug zum Verein.

FCM-Fans gestalten Wandbild in Magdeburg

Dieses großformatige Bild findet sich an der Ecke Geschwister-Scholl-Straße/Magdeburger Straße.

Magdeburg - Am Eichplatz mitten in Ottersleben gibt es einen neuen Blickfang. An dem Eckhaus zur Geschwister-Scholl-Straße ist ein großformatiges FCM-Wandbild aufgesprüht worden.

Die Botschaft: Ottersleben grüßt den 1. FCM. Dazu ist das Wappen der Blau-Weißen neben dem Ottersleben-Logo dargestellt.

Die Botschaft: Ottersleben grüßt den 1. FCM. Foto: Konstantin Kraft

Vorher fanden sich illegale Kritzeleien mit FCM-Bezug an der Hauswand. So wie sie vielfach im Stadtgebiet zu sehen sind und für Unmut bei Anwohnern sorgen.

„Vertreter vom Block U sind auf mich zugekommen und haben gesagt, dass sie das besser können“, sagt Olaf Stäbner. Er wohnt schon sein ganzes Leben lang in dem Haus am Eichplatz.

Die FCM-Fans haben verschiedene Entwürfe vorgelegt, von denen sich Stäbner für ein Motiv entschieden hat. Bei mehreren Terminen wurde das Graffito dann angefertigt. Seit Anfang November ist es komplett.

Mittel gegen illegale Schmierereien

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Olaf Stäbner, der selbst ein leidenschaftlicher Anhänger des 1. FC Magdeburg ist.

Bleibt zu hoffen, dass das Bild lange erhalten bleibt. Dafür spricht, dass es eine Art Ehrenkodex unter Sprühern gibt, wonach solche Werke nicht übermalt werden.

Das Beispiel aus Ottersleben zeigt zudem, wie Schmierereien mit legalen Kooperationen entgegengewirkt werden könnte. Und dabei zugleich ein ästhetischer Mehrwert entsteht. Insbesondere für die Fans des FCM.