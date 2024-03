Magdeburg (vs) - Die Landeshauptstadt ruft gemeinsam mit Sponsoren zur Teilnahme an der 20. Auflage der Frühjahrsputzaktion auf. Am Montag erfolgte am Stadion der symbolische Auftakt, weil erstmals auch der 1. FC Magdeburg als Unterstützer mit dabei ist. Das passiert in den nächsten Wochen.

Aktionszeitraum: Bis zum 13. April soll die Landeshauptstadt mit der tatkräftigen Unterstützung der Magdeburgerinnen und Magdeburger wieder herausgeputzt werden. Die Stadtverwaltung und ihre Partner hoffen, dass sich auch 2024 viele Bürger, Vereine, Hausgemeinschaften, Behörden und Firmen für eine saubere Stadt engagieren. In den vergangenen Jahren hatten jeweils mehrere Tausend Akteure mitgemacht.

20 Jahre „Magdeburg putzt sich!" (Video: Stefan Richter)

2.000 Magdeburger im Einsatz

Anmeldungen: 66 Aufräumaktionen mit rund 2.000 Akteuren wurden dem Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb schon gemeldet. Zu den ersten Aktionsgruppen gehören die Kita „Waldschule“, das Nachbarschaftszentrum „Neue Wege“, der Kleingartenverein „Ebendorfer Chaussee.

Unterstützung: Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb stellt für den Frühjahrsputz wieder kostenlose Container für die Abholung der Abfälle zur Verfügung. Damit sollen die Aktivitäten auf öffentlichen Flächen in Magdeburg unterstützt werden.

Ausschluss: Die Container dürfen jedoch nicht zur Beräumung von Kleingärten oder Lauben genutzt werden. Pflegeschnitte an Gehölzen gehören ebenfalls nicht zum Frühjahrsputz.

In ganz Europa wird geputzt

Partner: Partner der Aktion „Magdeburg putzt sich!“ 2024 sind neben der Stadtverwaltung das Müllheizkraftwerk Rothensee, der 1. FC Magdeburg, die Festung Mark, der Mückenwirt, die Volksstimme, der Verband der Gartenfreunde Magdeburg, der Stadtmarketingverein Pro Magdeburg, der Magdeburger Anglerverein, die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg (Wobau), die Arbeitsgemeinschaft der Magdeburger Wohnungsgenossenschaften, der Stadtsportbund Magdeburg, die 22 Arbeitsgruppen Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen, die Freiwilligenagentur Magdeburg und das Autohaus Schulze.

Europa: In diesem Jahr ist der Frühjahrsputz zudem auch wieder Teil der europäischen Initiative „Let’s Clean Up Europe“. Damit soll ein Zeichen gegen unachtsames Wegwerfen von Getränkeverpackungen, Zeitungen oder Take-away-Produkten im öffentlichen Raum (Littering) gesetzt werden. Zudem soll die Initiative aufzeigen, wie viele Abfälle im unmittelbaren Umfeld anfallen und wie grundsätzlich Abfälle vermieden werden können.

Magdeburg putzt sich: Alle Infos zur Aktion und wo es Hilfe gibt Foto: Landeshauptstadt Magdeburg, Romy Buhr

Infos und Veranstaltungen zur Aktion

Abschlussveranstaltung: Ort ist am 13. April um 14 Uhr die Festung Mark. Um alle Aktivitäten registrieren und jeweils einen Verantwortlichen der Akteursgruppen zur Abschlussveranstaltung mit Tombola einladen zu können, wird darum gebeten, die einzelnen Aktionen im Internet unter www.magdeburg.de/Frühjahrsputz-Anmeldung oder unter der Rufnummer 540 47 02 beim Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb anzumelden. Dort finden Akteure auch Hilfe, wenn es um den kostenlosen Abtransport von Abfällen oder die Bereitstellung von Müllcontainern geht.

Übersicht/Hilfe: Die Übersicht der einzelnen Aktionen und weitere Infos sind im Internet unter www.magdeburg.de zu finden.

Auf Wunsch stellt der Abfallwirtschaftsbetrieb für die angemeldeten Aktionen auch Besen auf Leihbasis zur Verfügung.