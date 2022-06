Freizeit Festival in Magdeburg: „Die Insel“ feiert Auftakt am Adolf-Mittag-See im Stadtpark

Am Donnerstag (16. Juni) ist das Kulturfestival „Die Insel“ am Adolf-Mittag-See in Magdeburg gestartet. Bei freiem Eintritt ist noch bis Sonntag (19. Juni) ein vielfältiges Programm geplant. Ein Überblick.