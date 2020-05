Ein Mann entreisst einer Jugendlichen in Magdeburg das Handy. Ein Zeuge greift ein, doch der Täter flüchtet. Und wird später gefasst.

Magdeburg (vs) l Einer 17-jährigen Magdeburgerin ist am 24. Mai 2020 an einer Straßenbahnhaltestelle in Magdeburg-Reform gegen 15.15 Uhr das Handy entwendet worden. Ein ihr unbekannter Mann war auf sie zugekommen, entriss ihr das Smartphone und versuchte zu flüchten.

Ein 40-jähriger Magdeburger hielt den Täter zunächst fest. Der 24-Jährige wehrte sich und schlug nach dem Mann, wodurch ihm die Flucht gelang. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein und konnte ihn in der Nähe feststellen und vorläufig festnehmen.

Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurde der 24-jährige Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.