In der Herrenkrugstraße in Magdeburg ist es zu einem Brand gekommen. Auf dem Betriebsgelände der Magdeburger Verkehrsbetriebe brach ein Feuer aus.

Magdeburg/vs. - Auf dem Betriebsgelände der Magdeburger Verkehrsbetriebe in der Herrenkrugstraße brannte es am Freitagnachmittag gegen 14.52 Uhr in einem Aufenthaltsraum in einen alten Anbau in Ziegelbauweise.

Lesen Sie auch: Bauverzug beim neuen MVB-Betriebshof: Wohin mit den neuen Straßenbahnen?

Laut Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Die Löscharbeiten und die Lüftung der angrenzenden Gebäudeteile zogen sich bis circa 17 Uhr. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde vorläufig auf 100.000 Euro geschätzt.