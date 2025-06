In einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg-Stadtfeld hat es am Samstag, 28. Juni 2025, gebrannt. Balkons wurden beschädigt. Ursachen werden noch ermittelt.

Feuer in Magdeburger Mehrfamilienhaus

In Magdeburg hat es am Samstagnachmittag, 28. Juni 2025, einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

Magdeburg - Am Samstag, 28. Juni 2025, hat es in einem Mehrfamilienhaus im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost gebrannt. Um 14.51 Uhr ging die Meldung bei der Feuerwehr ein. Etwa eine halbe Stunde später war das Feuer laut Feuerwehr-Leitstelle bereits gelöscht. Der Einsatz dauerte jedoch zu diesem Zeitpunkt noch an.

Gebrannt hat es in der Martin-Agricola-Straße nähe des Europarings in Magdeburg. Der Brandgeruch war laut Anwohner in ganz Stadtfeld-Ost bemerkbar. Die Ursachen für den Brand seien derzeit noch nicht bekannt, wie die Leitstelle auf Volksstimme-Nachfrage mitteilt. Diese würde Bestandteil der Ermittlungen werden.

Balkons von Feuer beschädigt

Die Schadenssumme sowie weitere Details zum Einsatz sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Sichtlich beschädigt von dem Feuer sind einige Balkons, die sich an dem Mehrfamilienhaus befinden.