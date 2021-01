Die Magdeburger Polizei ermittelt wegen mehreren Brandstiftungen. Im Gneisenauring haben Unbekannte Mülltonnen angezündet.

Magdeburg (vs) l In Magdeburg haben am frühen Mittwochmorgen mehrere Mülltonnen gebrandt. Die Polizei berichtete, dass beim Eintreffen der Beamten drei Mülltonnen innerhalb eines Verschlags in der Gneisenaustraße in Flammen standen. Das Feuer im Stadtteil Olvenstedt wurde zwischen 1 Uhr und 1:30 Uhr gemeldet.

Während die Feuerwehr die Löscharbeiten durchführte, stellte die Polizei in der Nähe noch eine weitere brennende Mülltonne fest. Bei diesem Brand habe das Feuer bereits auf Sperrmüll übergegriffen, der neben der Tonne abgestellt war, so die Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser konnte verhindert werden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.