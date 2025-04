In der Magdeburger Altstadt ist am Dienstagnachmittag (8. April 2025) ein Feuer ausgebrochen. Ein Dachstuhl stand in der Hegelstraße in Flammen. Es ist der zweite Großbrand in dieser Woche.

Mit Video: Wieder Großbrand in Magdeburg-Altstadt - Feuer in Wohnhaus

In der Hegelstraße in Magdeburg brennt am Dienstagnachmittag ein Dachstuhl. Mehrere Wohnungen waren betroffen.

Magdeburg. - In der Magdeburger Altstadt ist die Feuerwehr zur Stunde mit einem Großaufgebot im Einsatz, um einen Brand in einem Wohnhaus zu löschen.

Video: Wieder Großbrand: Feuer in Wohnhaus in Magdeburg-Altstadt (Kamera: Karolin Aertel; Schnitt: Christian Kadlubietz)

Das Feuer war am frühen Nachmittag in einem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Hegelstraße ausgebrochen, als die Bewohner offenbar nicht zu Hause waren, wie die Volksstimme vor Ort erfuhr. Die Alarmierung erfolgte gegen 14.30 Uhr.

Das Haus musste evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Allerdings sind ersten Erkenntnissen zufolge acht der 24 Wohnungen betroffen. Über das genaue Ausmaß des Schadens machte die Feuerwehr noch keine Angaben.

Zwei Leiterwagen im Einsatz

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Unter anderem waren zwei Leiterwagen im Einsatz, mit denen die Einsatzkräfte zum Brandherd gelangten.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl heraus.

Beim Brand in dem Wohnhaus ist das Dach schwer beschädigt worden. Foto: Karolin Aertel

Zur Ursache des Feuers ist bisher nichts bekannt. Der Einsatz läuft noch.

Die Katastrophen-WarnApp Nina war aktiviert worden und informierte Anlieger über die Gefahrenlage.

Feuer in Tiefgarage: Schon am Montag brannte es

Bereits am Montag (7.4.2025) hatte es in der Magdeburger Altstadt gebrannt. In der Tiefgarage vom City Carré war ein Transporter aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Shoppingcenter musste evakuiert werden. Es gab einen Verletzten. Die Ermittlungen laufen.