Zum zehnten Mal wird in der historischen Festungsanlage in Magdeburg der „Advent im Ravelin“ gefeiert. An zwei Tagen wartet ein volles Kulturprogramm auf die Besucher.

Feuershow und Livemusik beim Weihnachtsmarkt in Magdeburger Festung

Beim Adventsmarkt in den Magdeburger Festungsanlagen wartet eine heiße Feuershow auf die Besucher.

Magdeburg - Traditionell am zweiten Adventswochenende laden die Magdeburger Ravelin-Retter zum „Advent im Ravelin“ ein – am 7. und 8. Dezember 2024 bereits zum 10. Mal. Fernab des Weihnachtstrubels werden dabei die alten Festungsgemäuer des Ravelins 2 zwischen Maybachstraße und Magdeburger Ring in bunte Lichter getaucht. Neben regionalen Köstlichkeiten und traditionellem Handwerksmarkt wird eine große Portion Kunst und Kultur geboten, heißt es in einer Ankündigung.

Das diesjährige Programm biete ein vielfältiges Erlebnis auf mehreren Bühnen und in verschiedenen Bereichen des Geländes. Am Sonnabend erwartet die Besucher eine Reihe von Comedy-Einlagen vom Verein Minddrop, wie das „Quiz des Nichtwissens“ und „Powerpoint Karaoke“, gefolgt von musikalischen Höhepunkten mit The Livelines (Pop/Rock) und den Galactic Superlords (Hard-Rock). Parallel dazu sorgen Stelzenwesen, Chorgruppen und Drehorgelspieler auf dem Festungsgelände für eine festliche Atmosphäre.

Programm bei Weihnachtsmarkt reicht von Blasmusik bis Live-Podcast

Auch die Waldbühne hat den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Programm zu bieten: Singer-Songwriter-Auftritte, eine weihnachtliche Lesebühne, das Magdeburg-Quiz mit besonderen Preisen sowie eine musikalische Darbietung der Original Rottersdorfer Blasmusiker. Am Abend bietet das Duo Stellaris zusammen mit Malabarista eine spektakuläre Feuershow auf dem Dach der Doppelkaponniere.

Am Sonntag setzt sich das Programm mit einem Live-Podcast von „Inside Stadtrat“ fort, gefolgt von einer Lesung der Autorin Lisa Pauline Wagner und einem Konzert von King Josephine (NeoSoul/R'n'B). Weitere musikalische Höhepunkte sind der Auftritt des Shanty-Chors Gerwisch und des Frauen-Kammerchors ChoriFeen auf der Waldbühne sowie ein mitreißender Folk-Rock-Abschluss von Celtic Chaos, bevor erneut die Feuershow des Duo Stellaris und Malabarista die Veranstaltung stimmungsvoll beenden wird.

Alle Einnahmen werden für den Erhalt der historischen Festungsanlage genutzt

Für die jungen Besucher gibt es an beiden Tagen ein Märchenprogramm mit Janine Freitag und Vorführungen des Marionettentheaters Arcanum. Zudem wird es auch in diesem Jahr in der Kehlkasematte eine große Kunstgalerie geben, unter anderem mit Vergessenes Magdeburg, HazelArts, Frank Meier, Madam FairyTree und vielen weiteren.

Die gesamte Veranstaltung wird ehrenamtlich durch den Sanierungsverein „Ravelin 2“ und das vereinsinterne Kulturkollektiv Castellum Cultura organisiert. Unterstützung gibt es vom Musikkombinat und dem Verein Minddrop. Alle Einnahmen der Veranstaltung kommen der weiteren Sanierung und dem Erhalt des Kulturdenkmals zugute.

Kostenloses Bus-Shuttle pendelt zum Markt an der Schweizer Milchkuranstalt

Geöffnet ist am Sonnabend von 14 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Es wird eine „Kulturspende“ von 4 Euro erhoben. Kinder bis 12 Jahre sind frei. Zudem wird ein kostenloses Bus-Shuttle an dem Wochenende zwischen dem Advent im Ravelin und dem Wintermarkt an der Schweizer Milchkuranstalt pendeln.

Alle 30 Minuten wird das speziell designte Fahrzeug mit 49 Plätzen zwischen den beiden Orten hin- und herfahren. Start ist um 14 Uhr an der Milchkuranstalt. Das Magdeburger Unternehmen MDCC sponsert die Aktion, um laut einer Mitteilung „die kulturelle Vielfalt der Stadt zu stärken.“