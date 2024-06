Magdeburg - Noch ist es Zukunftsmusik. Doch irgendwann in einigen Jahren wird die Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Rothenseeihre neue Wache zwischen August-Bebel-Damm und Windmühlenstraße beziehen können. Doch was passiert mit dem aktuell genutzten Gerätehaus an der Forsthausstraße?

Diese Frage bewegt die IG Rothenseer Bürger schon länger. Die Idee der Gruppe: In dem Gebäude könnte ein Bürgerhaus entstehen. In anderen Stadtteilengibt es längst eine solche öffentliche Einrichtung, in der sich Vereine und andere Gruppen treffen können – in Rothensee bislang jedoch nicht.

Lesungen und Konzerte: Neues Bürgerhaus muss auch genutzt werden

In der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) am 18. Juni 2024 erhielt IG-Sprecher Wolfgang Ortlepp für die Idee eines Bürgerhauses Applaus. Auch wenn die neue Wache frühestens ab 2027 gebaut wird und der Umzug noch weiter in der Ferne liegt, müssten jetzt die Weichen dafür gestellt werden, sagte er.

Deshalb gebe es bereits Gespräche mit potenziellen Vertragspartnern und Sponsoren. Denn klar ist: Soll es ein Bürgerhaus geben, muss es auch mit Leben gefüllt werden, damit es sich trägt. Auch Veranstaltungen wie Lesungen oder Konzerte seien dann denkbar, so der IG-Sprecher.