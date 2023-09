So viel soll die neue Wache der Rothenseer Feuerwehr kosten

Magdeburg - Der Grund für die Platzprobleme der Freiwilligen Feuerwehr Magdeburg-Rothensee ist eigentlich ein erfreulicher: Sie kann sich nicht über mangelnden Zulauf und fehlende Aufgaben beklagen. Besonders der Nachwuchs wächst beständig. Und auch der Versorgungstrupp ist bei vielen Anlässen gefragt. Dadurch sind die räumlichen Kapazitäten am etablierten Standort an der Forsthausstraße aber längst am Limit.