Nach einigen Bränden in Kleingärten im Stadtgebiet von Magdeburg gibt die Feuerwehr Tipps für einen gefahrlosen Start in die beginnende Laubenpieperzeit.

Magdeburg - vs

Mit den ersten warmen Tagen hat auch die Gartenlaubensaison in Magdeburg begonnen. In den vergangenen Wochen kam es aber laut Stadtverwaltung auch bereits vermehrt zu Bränden in einigen Lauben. Insbesondere zu Beginn der Saison besteht eine erhöhte Brandgefahr, da viele Gartenbesitzer ihre Lauben nach längerer Winterpause erstmals wieder nutzen. Dabei werden häufig Gas-, Heiz- oder Elektrogeräte oder elektrische Installationen wieder in Betrieb genommen, ohne sie vorher auf Defekte zu überprüfen. Viele Brände entstehen auch durch unsachgemäßen Umgang mit Feuer beim Grillen oder bei Lagerfeuern.

Gefahren durch Elektrogeräte

Die Feuerwehr Magdeburg möchte deshalb Gartenbesitzer für mögliche Gefahren sensibilisieren und hilfreiche Tipps geben, um Brände gerade zu Beginn der Gartenlaubensaison zu vermeiden. Gerade Gasanlagen und deren Schläuche, die länger nicht genutzt worden, könnten aufgrund der Witterungsbedingungen im Winter oder durch Tiere Beschädigungen oder Risse haben. Das gilt auch für Elektro- und Heizgeräte.

Defekte oder beschädigte Geräte sollten ausgetauscht werden. Nach der Verwendung der Geräte sollte beim Verlassen der Gartenlaube daran gedacht werden, sie auszuschalten und sie gegebenenfalls vom Stromnetz zu trennen. Gasgeräte sollten grundsätzlich nur unter ständiger Aufsicht genutzt werden.

Offenes Feuer und Grillen

Viele Brände entstehen auch durch unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer. Grundsätzlich gilt: Auf die eigene Sicherheit muss immer zuerst geachtet werden. Wer ein Feuer oder Grill entfacht, sollte immer ausreichend Wasser in der Nähe haben – zum Beispiel in einer Gießkanne oder einem Eimer – beziehungsweise Kleinlöschgeräte, um im Notfall eine schnelle Erstbrandbekämpfung durchführen zu können, empfiehlt die Feuerwehr.

Materialien richtig lagern

Für das Verbrennen von Holz sollte ausschließlich trockenes, gut abgelagertes und unbehandeltes Holz genutzt werden. Das Verbrennen von Strauch- und Grünschnitt ist gesetzlich verboten.

Vor dem Entzünden eines Feuers sind auch die Wetter- und Windverhältnisse zu überprüfen. Das Feuer darf bei starkem Wind oder Trockenheit nicht entfacht werden.

Zu Objekten oder Gebäuden ist ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten. Für die Holzverbrennung sind ausschließlich dafür vorgesehene Behälter auf einem feuerfesten Untergrund zu verwenden.

Nach dem Grillen oder dem Lagerfeuer gilt: Die Glutreste müssen vollständig mit Wasser gelöscht werden, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Außerdem darf von dem Feuer keine Rauchbelästigung ausgehen.

Ein weiteres Brandrisiko stellt die falsche Lagerung von leicht entzündlichen Materialien dar. Daher ist es beispielsweise bei Renovierungsarbeiten an der Laube im Frühjahr wichtig, brennbare Flüssigkeiten, wie in Farben, Lacke oder Reinigungsmittel, Benzin oder Lösungsmittel, in ausreichend belüfteten Räumen aufzubewahren.

Verhalten im Notfall

Falls es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Brand kommt, gilt: Ruhe bewahren und umgehend die Feuerwehr unter der 112 alarmieren. Adresse nennen, den genauen Standort des Objektes sowie den Namen der Kleingartenanlage. Falls möglich, sollte eine Person die Feuerwehr am Eingang der Anlage erwarten und den Einsatzkräften den Weg weisen.

Die Feuerwehr Magdeburg bittet zudem die Vorstände der Kleingartenvereine, ein Kontaktblatt mit den telefonischen Erreichbarkeiten der verantwortlichen Personen gut sichtbar am Eingang der Anlage anzubringen. So können Einsatzkräfte im Ernstfall schnell auf wichtige Informationen zugreifen.