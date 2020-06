Auf dem Gelände eines Autohauses in Magdeburg sind zwei Autos ein Raub der Flammen geworden.

Magdeburg l In der Nacht zum Mittwoch ist es zu einem Feuerwehreinsatz zwischem dem Sülzeweg und dem Magdeburger Ring gekommen. Nach ersten Informationen sollen Augenzeugen einen Feuerschein auf dem Gelände eines Fahrzeughandels entdeckt haben. Kurz nach 23 Uhr rückte die Feuerwehr an der Einsatzstelle an und diese verhinderte schlimmeres.

Nach ersten Informationen der Polizei griff das Feuer von einem Auto, vermutlich handelte es sich hierbei um einen älteren Renault, auf ein zweites Fahrzeug über. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern.

Laut Polizei entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden. Warum die Fahrzeuge brannten ist noch unklar. Ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung vorliegen, muss nun ermittelt werden.