In Magdeburg stießen ein Pkw und ein Notarzt im Einsatz zusammen. Der Straßenbahnverkehr war eingeschränkt.

Magdeburg l In Magdeburg ist es am 29. Februar 2020 zu einem Unfall zwischen einem Notarztfahrzeug im Einsatz und einem weiteren Pkw gekommen. Der Zusammenstoß geschah kurz vor 17 Uhr an der Kreuzung Ebendorfer Chaussee und Klosterwuhne.

Auch die Feuerwehr war im Einsatz gewesen, weil es zunächst hieß, dass Personen eingeklemmt seien. Dem war aber nicht so. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen aber auslaufende Betriebsstoffe auf und klemmten die Batterien der Fahrzeuge ab.

Während der Rettungs- und Bergungssarbeiten war der Straßenbahnverkehr in diesem Bereich eingeschränkt. Die Linie 1 konnte nicht in Richtung Ikea fahren und wurde zum Neustädter See umgeleitet.