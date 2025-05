Noch vor dem Uni-Abschluss wagt ein Magdeburger den Schritt in die Selbständigkeit - mit eigenem Fitnessstudio. Wo es es eröffnet und was das Training kostet.

Student eröffnet eigenes Fitnessstudio in Magdeburg

Personal Training, Kleingruppen-Kurse und Kaffee-Lounge, das bietet das neue Fitnessstudio "Apex-Gym" in Magdeburg.

Magdeburg. - Khalil El Bay ist 28 Jahre alt und beendet in diesem Jahr sein Sportstudium an der Otto-von-Guericke-Universität. Dass er noch vor dem Abschluss Geschäftsführer eines Fitnessstudios in seiner Heimatstadt wird, damit hatte er vor einem Jahr noch nicht gerechnet.