Pflanzenhandel Floristikmarkt in Magdeburg: Das sind die Pläne für die Zukunft

Schon seit 1995 ist das Unternehmen Pflanzen- und Floristikmarkt Hinz an der Lübecker Straße in Magdeburg ansässig. Und so soll es in diesem Jahr nach der Winterpause im Außenbereich weitergehen.