Blick über die Magdeburger Hyparschale und die Elbe in Richtung Dom. Für die Sanierung erhielt die Stadt am Dienstag Fördermittel aus einem Bundesprogramm. Foto: Eroll Popova

Für die Sanierung der Hyparschale in Magdeburg sind jetzt fünf Millionen Euro aus einem Bundes-Programm geflossen. Start soll 2019 sein.

Magdeburg l Noch in diesem Jahr wird mit der Sanierung der Hyparschale in Magdeburg begonnen - sofern alles nach Plan läuft. Das sagte eine Rathaus-Sprecherin am 15. Oktober 2019 gegenüber der Volksstimme. Die Stadt Magdeburg erhielt an diesem Tag den Fördermittelbescheid über fünf Millionen Euro für die Sanierung der Hyparschale. Das Geld stammt aus dem Bundes-Programm "Nationale Projekte des Städtebaus 2018/19" des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat.

Trümper sagte erfreut dazu: "Damit würdigt auch der Bund die Bemühungen der Landeshauptstadt, das bedeutende Bauwerk der Nachkriegsmoderne zu erhalten."

Das Geld aus dem Bundesprogramm wird in den zweiten Bauabschnitt fließen. Dieser umfasst alle Arbeiten am Rohbau, an der Fassade, der Haustechnik und dem Innenausbau. Im ersten Bauabschnitt geht es um die Sanierung der Dachhülle. Für diesen fließen Gelder aus dem Programm "Stadtumbau Ost".

Die Hyparschale soll für insgesamt 16,9 Millionen Euro saniert werden. Knapp 9,7 Millionen Euro muss die Stadt Magdeburg selbst aufbringen.