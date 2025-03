Magdeburg - Zum 33. Mal wählte die Volksstimme gemeinsam mit ihren Lesern die Magdeburger des Jahres 2024. Nachfolgend die Laudatio auf Nadia Boltes, gehalten auf der Gala für die Kandidaten im Alten Theater.

Heute haben wir auch die Ehre, eine junge Frau zu würdigen, deren Engagement und Leidenschaft für Kultur und Gemeinschaft uns alle inspirieren sollte. Zur Magdeburgerin des Jahres gewählt wurde Nadia Boltes.

Kultur schafft Identität, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Diese Worte sind nicht nur eine leere Floskel, sondern die Essenz von dem, was Nadia Boltes in ihrer Arbeit verkörpert. Seit vielen Jahren ist sie eine treibende Kraft in Magdeburg, sei es durch ihre berufliche Tätigkeit bei der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt oder durch ihr unermüdliches ehrenamtliches Engagement.

Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kulturelle Vielfalt unserer Stadt sichtbar zu machen und Brücken zwischen den Menschen zu bauen.

Nadia Boltes kam als Studentin nach Magdeburg und war zunächst skeptisch, ob diese Stadt ihr ein Zuhause bieten könnte. Doch dann lernte sie die lebendige und engagierte Kulturszene kennen, die abseits der großen Bühnen blüht. Sie erkannte das Potenzial und die Leidenschaft, die in der Stadt stecken, und entschloss sich, nicht nur Teil davon zu werden, sondern auch aktiv mitzugestalten. Daraus erwuchs das Projekt Magdeboogie, das heute weit mehr als nur ein Veranstaltungskalender ist. Es ist ein digitales Stadtmagazin, das die kulturelle Landschaft Magdeburgs in ihrer ganzen Vielfalt abbildet und den weniger lauten Stimmen eine Plattform bietet.

Nadia Boltes ist eine Pionierin, die nicht nur Veranstaltungen organisiert, sondern auch mit Unterstützung weiterer Ehrenamtlicher neue Formate ins Leben ruft. Das Hip-Hop-Projekt „The Each One Teach One“ ist ein Beispiel dafür, wie sie Barrieren durchbrechen und Vielfalt fördern möchte. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hip-Hop für alle erlebbar zu machen. Dabei ist es ihr wichtig, die oft übersehenen Stimmen von Frauen in der Rap-Landschaft zu stärken und sichtbar zu machen.

Doch Nadia Boltes Engagement endet nicht bei der Kultur. Sie setzt sich auch für ein antirassistisches Zusammenleben in Magdeburg ein und zeigt, dass Kultur ein entscheidender Baustein für ein friedliches Miteinander ist. Ihre Arbeit im Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt und die Organisation von Veranstaltungen, die Aufklärung und Austausch fördern, sind Beispiele für ihr Bestreben, eine offene Gesellschaft zu schaffen.

Nadia Boltes ist nicht nur eine Förderin der Kultur, sondern auch eine Brückenbauerin zwischen den Menschen. Ihr unermüdlicher Einsatz, ihre Kreativität und ihr Herzblut machen sie zu einer unverzichtbaren Akteurin in unserer Stadt.

Lassen Sie uns Nadia Boltes heute für ihr herausragendes Engagement danken. Für ihre unermüdliche Arbeit, die unsere Stadt bunter, lebendiger und menschlicher macht.