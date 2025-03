Magdeburg. - Diesen Montag haben die Magdeburger Volksstimme und das Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus im Alten Theater am Jerichower Platz die „Magdeburger des Jahres“ vor rund 400 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Stadtgesellschaft ausgezeichnet.

Magdeburger des Jahres: Menschen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Abends standen dieses Mal traditionell zum einen jene, die mit ihrem kontinuierlichen Einsatz schon über Jahre hinweg für die Magdeburger Stadtgesellschaft wirken. Geehrt wurde an diesem Abend zum anderen aber auch eine Auswahl an Menschen, die unmittelbar nach dem schrecklichen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am 20. Dezember, bei dem sechs Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden, Hilfe geleistet hatten und damit zu einem Zeitpunkt großer Not und Verzweiflung an der Rettung von Menschen mitgewirkt haben.

Auftritt des Step Dancecenters. Foto: Viktoria Kühne

Anja Guse aus der Volksstimme-Chefredaktion und Rainer Schweingel, Chef der Lokalredaktion der Volksstimme, sprachen auf der Bühne in einem Interview mit Frank Mehr, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz der Landeshauptstadt Magdeburg, über die Folgen des Anschlags, wie er die Zeit selbst erlebte und was für die Einsatzkräfte die besonderen Herausforderungen rund um den Anschlag waren. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung wurden den auf der Bühne des Alten Theaters gewürdigten Helfern Blumen und Urkunden übergeben.

Auch interessant: Das sind die Magdeburger des Jahres 2024

Engagement und Ehrenamt in diesen Zeiten wichtig

In seiner Festrede ging Volksstimme-Chefredakteur Marc Rath unter anderem darauf ein, was der Anschlag für die Ehrung der Magdeburger des Jahres bedeutete. Er sagte unter anderem: „Wir haben uns nach Weihnachten sehr schnell entschieden: Ehren und feiern können und wollen wir nicht wenige Tage später nach dem Anschlag. Aber den ,Magdeburger des Jahres‘ ausfallen zu lassen, war für uns keine Option. Im Gegenteil: Wir möchten heute Abend einmal mehr ein Zeichen setzen, wie wichtig Engagement und Ehrenamt gerade in Zeiten wie diesen sind.“

Blick ins Publikum. Foto: Viktoria Kühne

Der Anschlag war in jene Zeit gefallen, in der die Volksstimme-Leser online und per Postkarte und Coupon darüber entscheiden konnten, in welcher Reihenfolge die Magdeburger des Jahres 2024 zur Ehrung auf die Bühne gerufen werden.

Im Schatten des Anschlags von Magdeburg

Mit Blick auf die besondere Situation hat die Redaktion in diesem Jahr auf diesen, über viele Jahre geübten Aspekt der Gala verzichtet. Die Mitglieder der Lokalredaktion hielten vor diesem Hintergrund die Laudationen in der alphabetischen Reihenfolge der Namen der zu Ehrenden. Im Anschluss an ihre Reden übergaben die Laudatoren jeweils Blumen und einen Pokal.

Auch interessant: Das sind die Magdeburger des Jahres

Neben den Magdeburgern des Jahres empfingen Anja Guse und Rainer Schweingel Oberbürgermeisterin Simone Borris auf der Bühne. Das Gespräch mit dem Magdeburger Stadtoberhaupt hat während der Veranstaltung bereits Tradition. Mit mehreren Themenblöcken gingen die drei schlaglichtartig auf die Entwicklung der Landeshauptstadt ein. Neben den Folgen des Weihnachtsmarktanschlags befragten die beiden Volksstimme-Mitarbeiter die Oberbürgermeisterin unter anderem zur Intel-Investition, die bislang nur verschoben, aber nicht abgesagt ist, zum Magdeburger Ring und zum Sportstandort.

Der Tradition folgend wurden bei der Gala für die Magdeburger des Jahres auch in diesem Jahr bei aller Ernsthaftigkeit auch kulturelle Beiträge ins Programm eingestreut. So trat bei der diesjährigen Gala das Steps DanceCenter auf. Die Gruppe zeigte ihre Choreografien zur Musik von Madonna, von 2Unlimited und von Meret Becker.

Musikalische Beiträge und Erinnerung an verstorbene Rosenstolz-Sängerin

Musikalische Beiträge leistete zum einen Nora Kudrjawizki mit ihrem One Violin Orchestra. Auch der Sänger der Bands „Silly“ und „City“, Toni Krahl, gratulierte mit Songs den auf der Bühne geehrten Magdeburgern des Jahres 2024. Unter anderem trugen die beiden den Hit „Am Fenster“ gemeinsam vor. Und Toni Krahl erinnerte in einem Song an die am gleichen Tag verstorbene AnNa R.: Wen die Götter lieben, holen sie früh.

Magdeburger des Jahres: Tradition der Gala seit 1992

Seit 1992 werden übrigens im Rahmen der jährlichen Gala Menschen ausgezeichnet, die sich in einem besonderen Maße für die Stadt eingesetzt haben. Im Fokus der Würdigungen standen stets jene, die sich im Ehrenamt oder beruflich weit über das normale Maß hinaus engagiert haben.

Bei den Ehrungen spielen stets auch die Leserinnen und Leser der Volksstimme eine wichtige Rolle: Die Liste der Menschen, die als „Magdeburger des Jahres“ geehrt werden, setzt sich aus Vorschlägen aus der Leserschaft und aus der Redaktion der Magdeburger Volksstimme zusammen und soll nicht zuletzt auch die Vielfalt des Engagements in und für Magdeburg widerspiegeln.