Forderung nach Tempo 30: So steht Magdeburg dazu

Magdeburg - Die Forderung nach Tempo 30 hat in manchen Bereichen der Stadt schon häufiger zu Meinungsverschiedenheiten geführt – so auch in Olvenstedt. Aus dem Stadtrat kam Anfang September 2022 der Vorschlag, in Höhe des Olvenstedter Klinikums in beiden Richtungen ein Tempo-30-Schild anzubringen. Nun wurde die Notwendigkeit von der Stadt Magdeburg ermittelt.